Молодой свердловчанин погиб нар время ВСО на территории Украины

Уроженец Полевского Евгений Сафин погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщила администрация Полевского, пишет Ura.Ru.

Известно, что он погиб в бою 13 ноября, а 30 ноября пройдут его похороны. Отпевание проведут в Петропавловском храме города.

Администрация не сообщила, был ли он мобилизованным, или попал на фронт как доброволец либо военный.

Это уже не первый погибший на фронте житель Свердловской области. Тела погибших доставляют по возможности с фронта в родные регионы уже после процедуры идентификации. Часто приходится проводить ДНК-экспертизу.

Стоит отметить, что выплаты могут получить родные только тех мобилизованных и военных, чьи тела были идентифицированы. Пока тело не найдено, человек будет считаться пропавшим без вести, поэтому выплат родные не получат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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