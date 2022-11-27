Одну из групп мобилизованных из Зауралья до сих пор не отправили на фронт и они остаются в воинской части. Об этом рассказал на встрече с членами Курганского отделения Союза журналистов России военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

Он сообщил, что мобилизованных мужчин из Курганской области продолжают обучать перед отправкой на фронт. По его словам, все они в воинской части проходят боевое слаживание.

«Сейчас все наши ребята проходят боевое слаживание в воинской части, пока никто из них не был направлен в зону СВО», — сказал Зарипов.

Стоит отметить, что не всем повезло так, как мобилизованным из Зауралья. Многих бросили на передовую через несколько дней после вручения повестки. Так что нет ничего удивительного в том, что с каждым днем число погибших мобилизованных растет. И об этом продолжают сообщать региональные СМИ, публикуя репортажи о похоронах погибших военных, добровольцев и мобилизованных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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