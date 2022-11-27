В Белгородской области мобилизовали 37-летнего отца ребенка-инвалида

37-летнего Александра Степкина из Белгородской области мобилизовали, несмотря на то, что у него есть трехлетний ребенок-инвалид.

Мужчине вручили повестку, так как он был участником боевых действий в Чечне. При этом, поскольку он воспитывает ребенка с инвалидностью, ему была положена отсрочка от призыва и его должны были вернуть домой.

К тому же, как рассказала супруга Александра Марина, на момент мобилизации ему было 37 лет и это выше возрастного порога.

«На все вопросы к военкомату, почему его мобилизуют в первую очередь, если он находится старше возрастного порога, ответили, что его мобилизовали по нехватке кадров. Поэтому и даже такой возраст ему подойдет», - рассказала Марина.

Также женщина сообщила, что их семья не получала деньги от Минобороны и не пользуется другими льготами, которые дают мобилизованным.

В местном военкомате говорят о том, что решили исправить ситуацию и направили электронное письмо в ту часть, где служит Александр. Но прислать документ не могут, так как нет интернета. Поэтому, если повезет, вернуть мужчину домой можно будет в январе 2023 года.

Теперь родным мобилизованного остается лишь надеяться на то, что он не попадет на передовую или не погибнет под артиллерийским обстрелом. Ведь мобилизованных направляют и в самые горячие точки на фронте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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