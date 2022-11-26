Часть добровольцев из Ярославской области не попала под региональные выплаты

В Ярославской области новый скандал и в этот раз снова касается участников «военной спецоперации».

Оказалось, что не всем добровольцам из этого региона начислили региональные выплаты, и сейчас родные добровольцев пытаются разобраться в том, почему же не приходят деньги.

Власти уже объяснили, что тем добровольцам, которые пришли в военкоматы до 21 сентября и не включены в состав артиллерийского дивизиона имени маршала Толбухина, выплат не будет.

Тем добровольцам, которые пришли в полк, обещали платить вначале по 120 тыс. рублей, а потом заявляли, что им будет начислено до 200 тыс. рублей.

«Толбухинцам» дали, а ребятам, которые уехали в другие части, — нет. Я считаю, что это несправедливо. Муж звонит, спрашивает, перевели ли ему что-то. А ничего не перевели, потому что для них нет постановлений», - рассказывает жена одного из добровольцев.

Женщина добавила, что таких как ее муж в регионе много. Но, тем не менее, регион им ничего начислять не будет. При этом власти заверяют, что всех добровольцев хорошо укомплектовали, поэтому нужды тратить свои средства на закупку обмундирования и амуниции у них не было.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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