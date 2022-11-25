В Красноуфимске простились с мобилизованным, погибшим на СВО

Сегодня, 12:04

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В Красноуфимске простились с мобилизованным, погибшим на СВО
Фото из открытых источников

Россия продолжает хоронить мобилизованных мужчин, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.

26 ноября в Красноуфимске прошли похороны 47-летнего Владимира Моргуна. Хотя он и не был коренным красноуфимцем, тем не менее, он много лет прожил в этом городе, где нашел себе друзей и единомышленников.

Известно, что он попал под артиллерийский обстрел и скончался от ранений, несовместимых с жизнью. ЦВО не дает комментариев касательно его гибели, ссылаясь на гостайну.

Тем не менее, региональные СМИ продолжают заполнять сообщения о погибших мобилизованных. Родные и близкие делятся историями из жизни тех, кого они провожают в последний путь через считанные месяцы, а то и недели после вручения им повестки.

А тем временем уже поползли слухи о возможной новой волне мобилизации в январе, которая, как заявляют эксперты, необходима, чтобы возместить понесенные потери. При этом точной информации о погибших мобилизованных, военных и добровольцах Минобороны РФ по итогам 9 месяцев боев не озвучило.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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