На СВО погиб мобилизованный вахтовик из Свердловской области

Мобилизованные из Новосибирска оказались на передовой в нечеловеческих условиях
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38-летний мобилизованный Алексей Воронин из Тавды Свердловской области погиб на фронте.
Он получил повестку в конце сентября, вернувшись домой с Севера. Мужчина работал вахтенным метомом, пишет E1.ru.
После того как ему вручили повестку, он прожил менее двух месяцев, так как уже известно, что погиб мужчина 18 ноября. Это подтвердили местные власти, отметив, что не знают подробностей смерти Алексея Воронина, но знают, что это произошло в зоне «военной спецоперации».
У погибшего остался сын и мама. С супругой он развелся давно и не жил с ней.
Знакомые Алексея рассказывают, он как чувствовал, что не вернется больше домой. Перед самой отправкой он попросил у друзей прощение за все. Но тогда показалось, что он просто нервничает из-за того, что отправляется в зону «военной спецоперации».
Тело Алексея Воронина еще не доставили в Тавду, поэтому дата похорон не назначена. Но поскольку гибель его признали, то родным выплатят компенсацию. Если же военный или мобилизованный пропал без вести, и его тело не найдено, то никаких выплат семья не получит.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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