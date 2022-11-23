Песков опроверг информацию СМИ о планируемой «мобилизации страны»

Появившиеся в ряде отечественных средств массовой информации сообщения о том, что президент России Владимир Путин в готовящемся послании объявит о «мобилизации страны», действительности совсем не соответствуют. Это следует из заявления пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, передает РИА Новости сегодня, 25 ноября.

Ранее портал «Правда.ру» сообщил о том, что с посланием к народу президент Путин планирует выступить еще до конца сего года. В своем выступлении, как подчеркивалось в публикации, он якобы объявит о «мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики», а также проинформирует о «новых мировых правилах игры».

Журналисты спросили Дмитрия Пескова, соответствует ли данная информация действительности. Пресс-секретарь главы Кремля ответил отрицательно.

Ранее, еще до объявления в стране частичной мобилизации, Дмитрий Песков заявлял, что мобилизация не планируется. Позже ему пришлось объясняться за свои слова.

Песков отмечал, что фразы «ни о частичной, ни о полной речи не идет», он не произносил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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