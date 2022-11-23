С мобилизованным южноуральцем пропала связь после его отказа ехать на передовую СВО

Мобилизованные из Новосибирска оказались на передовой в нечеловеческих условиях
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Со слов родственников 24-летнего мобилизованного, побывав на передовой, мужчина вместе с другими сослуживцами написал рапорт, пишет 74.ru. Об этом он сообщил семье, рассказав, что у него на глазах были серьезно ранены несколько человек, а также он видел гибель сослуживцев. На передовую их бросали без особой подготовки, и без командиров.
Становиться пушечным мясом Алексей (имя изменено) не захотел.
«Сначала он мне говорил, что их везут на учения, а 5 октября позвонил и сказал, где на самом деле был. Командира своего он не видел. Некоторые его товарищи погибли, кто-то сейчас в госпитале. Сначала Алексей готов был защищать страну. А потом увидел, куда их отправляют, сколько он товарищей своих потерял, и сказал, что дальше не согласен идти. Он и другие бойцы написали рапорты с отказом», - рассказала супруга мобилизованного.
Тех, кто на передовую ехать не хотел, разоружили и забрали военные билеты, после чего направили в комендатуру. Это мобилизованный еще успел рассказать. Он также сообщил родным, что его повезут на разговор с каким-то полковником. После этого его никто не видел. То есть, в последний раз родные смогли пообщаться с мобилизованным 13 ноября.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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