В МВД Казакова рассказала об иностранных гражданах

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Руководитель отделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам Казакова рассказала о количестве иностранных граждан, проживающих в России. Она заявила, что их число составляет около 6 миллионов человек, из которых половина – это люди, приехавшие на заработки. Она также уточнила, что среди них около 400 тысяч иностранцев студенты.
Казакова сообщила, что за 2022 год зафиксировано 660 тысяч случаев, когда происходила фиктивная регистрация граждан других государств. Все они были сняты с учета, а по каждому факту возбуждены уголовные дела. Также в ведомстве обнаружили 220 фиктивных браков с участием иностранных граждан.
Казакова напомнила, что в Государственной думе обсуждается проект закона об основаниях, по которым будут отменяться решения о предоставлении российского гражданства иностранцам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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