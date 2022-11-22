Суд в Ростове посчитал дискредитацией армии ролик, в котором говорилось о проблемах

Сегодня, 07:59

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Суд в Ростове посчитал дискредитацией армии ролик, в котором говорилось о проблемах
Фото из открытых источников

Суд в Ростове посчитал дискредитацией армии ролик, в котором говорилось о проблемах со снабжением и подготовкой мобилизованных.

Речь идет о видео, которое разместила администратор паблика «Батайск. Город» Ирина Бабичева, пишет 161.RU. В видео ее брат и другие мобилизованные, оказавшиеся на передовой, сообщили о непростых условиях, в которых они оказались.

Судья Роман Урбан посчитал, что это видео дискредитирует ВС РФ и присудил Бабичевой выплатить штраф.

«Я не совершала административное правонарушение. Все мои действия — размещение поста, текста — не были направлены на дискредитацию российской армии. Только хотела защитить, привлечь внимание к проблеме, которая произошла у мобилизованных. В том числе там был мой родной брат. Цели опорочить армию не было», - прокомментировала Бабичева решение суда.

Чтобы помочь Бабичевой выплатить штраф, родные открыли сбор денег.

Ее адвокат Лилия Силаева, комментируя произошедшее, отметила, что информацию о проблемах мобилизованных озвучивают на Первом канале. Эту тему затрагивали и первые лица страны. Но судья посчитал, что видео, размещенное Ириной Бабичевой, нарушает действующее законодательство.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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