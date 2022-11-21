На Урале простились с погибшим на Украине 23-летним военнослужащим

На Украине погиб 36-летний мобилизованный из Башкирии
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23 ноября в Сухом Логу (Свердловская область) простятся с погибшим в боях за Сватово (ЛНР) 23-летним военнослужащим Игорем Тимухиным. Церемония прощания состоится в ДК «Кристалл» в 14:00. Предположительно, Тимухин погиб 31 октября.
Игорь Тимухин родился 25 июля 1999 года. В 2018 году его призвали на срочную службу. После возвращения домой Игорь стал работать шихтовщиком в Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС». 29 сентября Тимухин был мобилизован, а 2 октября он уже находился в зоне проведения спецоперации, где выполнял боевые задачи в качестве командира минометной батареи.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Игоря», — сказано в заявлении мэрии.
Ранее сообщалось, что 15 ноября в Сухом Логу простились с военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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