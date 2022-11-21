В Центральном Банке планируется сформировать фонд для банков на периоды кризисов

Руководитель отделения Банка России по вопросам регулирования и аналитики Данилов на конференции, организованной ассоциацией банков, сообщил, что изучается вопрос о формировании нового фонда для финансирования кредитных учреждений в кризисные периоды. Такой фонд для страхования вкладов уже учрежден и по аналогии с ним планируется сформировать отдельный фонд для банковского сегмента экономики.

«В какой-то системной докапитализации потребности мы не видим, отдельным банкам, возможно, может потребоваться докапитализация. Но мы и так даем достаточно сильные послабления по надбавкам, чтобы смягчить удар. Но на будущее, конечно, надо думать про создание автономного фонда поддержки, чтобы банки сами могли себя спасать, чтобы не требовались средства государства или еще что-то экстренно. Это снизит, в том числе нагрузку на систему страхования», – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что новый проект требует для его проведения денежных отчислений от банков, что вызывает трудности. Определять размеры этих взносов следует, опираясь на отчисления кредитных учреждений в страховой фонд. Данилов отметил, что деньги из него планируется выделять в периоды финансовых кризисов на приоритетные направления кредитования.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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