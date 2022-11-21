Мать погибшего на спецоперации сержанта Инзира Субханкулова из Башкирии рассказала о сыне

В Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации на территории Украины уроженцем Чишминского района Инзиром Субханкуловым, который был мобилизован в конце сентября. Мать погибшего сержанта Алия Субханкулова рассказала журналистам о своем сыне.

Субханкулов был единственным, кого мобилизовали из сельсовета. 30-летний мужчина имел командирский опыт и ВУС водителя. В зону проведения спецоперации военнослужащий отправился спустя неделю после начала частичной мобилизации. Находясь в зоне боевых действий, Инзир ежедневно звонил матери. В последний раз он вышел на связь 30 октября. Военнослужащий охранял энергетический объект на Херсонском направлении.

7 ноября стало известно о том, что военнослужащий погиб.

Инзир родился в селе Салихово Чишминского района в 1992 году. Со школьных лет он занимался спортом и участвовал в соревнованиях по футболу и волейболу. Инзир окончил ПТУ, получив специальность тракториста. В 2008 году юноша отправился в армию, где получил звание сержанта и должность командира отделения.

После возвращения домой Инзир занялся сельским хозяйством. По словам матери погибшего, администрация сельского совета оказывает семье всяческую помощь и поддержку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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