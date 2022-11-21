В Свердловской области простились с контрактником, погибшим на территории Украины

25-летний Владимир Денисов из Талицы погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.

Его похоронили 22 ноября после церемонии прощания в центре культуры «Юбилейный», пишет E1.RU. Владимир Денисов был контрактником. На фронт он отправился, чтобы заработать денег на свадьбу, о чем рассказала его знакомая. Но судьба распорядилась иначе, и смерть забрала его у невесты и родных.

В Талице ранее уже хоронили тех, кто отправлялся на фронт, участвовать в «военной спецоперации». В числе погибших и мобилизованный Евгений Чегаев. А в Каменском-Уральском хоронили 18 ноября Сергея Назаренко, который хотел побыстрее на волю из колонии и согласился также отправиться на передовую.

Стоит отметить, что хоронят мобилизованных по всем регионам России. Но уже идут разговоры о том, что власти могут объявить еще одну волну мобилизации, поскольку необходимо насыщать фронт и восполнять понесенные потери.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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