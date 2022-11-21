NGS: Разговор новосибирского таксиста с мобилизованным во время поездки

Еще один скандал с мобилизованными назревает в Новосибирской области после того, как в Сеть попал разговор одного из мобилизованных с таксистом.

Мужчина, которого государство готовит к тому, чтобы отправить на фронт на территорию Украины, где РФ проводит «военную спецоперацию», рассказал таксисту о том, как проходят его дни в пункте подготовки.

Мобилизованный вызвал такси к пункту сбора, расположенного между Академгородком и Кольцово. Он хотел, чтобы таксист довез его до магазина, где можно купить алкоголь, пишет NGS.

По словам мобилизованного, в последнее время он очень много пьет, как и другие его сослуживцы. Но не только алкоголь является проблемой мобилизованных. Они часто устраивают драки, поскольку эмоциональное состояние у них нестабильное и любая мелочь может вызвать вспышку ярости.

Как рассказал мобилизованный, недавно он был участником драки, когда в сборный пункт доставили резервистов из Бурятии.

Он признался, что до мобилизации не работал и сидел дома. Его обеспечивала жена. Сейчас же ему платят деньги, и он без зазрения совести спускает их на алкоголь, как и другие мобилизованные.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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