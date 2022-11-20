На Украине погиб 36-летний мобилизованный из Башкирии

При выполнении задач в ходе спецоперации на территории Украины погиб 36-летний житель Мелеуза (Башкирия) Руслан Хисамутдинов, который был в сентябре призван в рамках частичной мобилизации. Об этом 22 ноября сообщил в соцсети глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов.

Руслан Хисамутдинов родился 3 декабря 1985 года. Он получил профессиональное образование в Мелеузовском механико-технологическом техникуме. С мая 2009 года Хисамутдинов проходил военную службу в качестве стрелка-зенитчика.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоится 23 ноября в 11:00 часов у ГДК в Мелеузе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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