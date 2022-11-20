На Урале простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК, которого призвали из колонии

Сегодня, 13:34

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На Урале простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК, которого призвали из колонии
Фото из открытых источников

В ходе «военной спецоперации» на территории Украины погиб 36-летний Сергей Назаренко.

Мужчина был завербован ЧВК, когда отбывал наказание в колонии, передает e1.ru. 

18 ноября с ним простились в Каменске-Уральском. Из близких у погибшего остался только родной брат. Жены и детей у него не было. Известно, что погиб Сергей Назаренко 12 октября в бою на территории ЛНР.  

До того как отправиться на фронт, Сергей Назаренко отбывал наказание в колонии особого режима в Кировской области. Но когда Пригожин начал вербовать на фронт бойцов, он решил сократить себе срок и пошел на фронт. Власти региона сообщили, что Сергей Назаренко попал за решетку в 2019 году и отбывал  наказание по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Суд признал виновным в разбое в особо крупном размере.  

Стоит отметить, что Сергей Назаренко далеко не единственный погибший на фронте осужденный. Заключенные рассказывают, что соглашаются вступать в ЧВК, поскольку им обещают освобождение через полгода участия в боях, а также хорошее денежное довольствие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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