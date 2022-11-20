«На ногах стоишь — значит, подходишь»: как омич Иван с раком кожи добивался демобилизации

Сегодня, 08:44

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«На ногах стоишь — значит, подходишь»: как омич Иван с раком кожи добивался демобилизации
Фото из открытых источников

Муромцевский военкомат решил отправить на фронт 40-летнего мужчину с раком кожи.

Иван Черномаз рассказал, что в военкомате не стали принимать во внимание его диагноз, заявив, что раз может стоять на ногах, то сможет и держать в руках оружие, пишет Ngs55.ru.

Мужчина рассказал, что у него диагностировали рак кожи восемь лет назад. Прыщик на носу оказался злокачественной опухолью, которую удалили и он прошел курс химиотерапии. Сейчас Иван проходит каждые полгода обследование.

Он признался, что не делал в военкомате отметку о заболевании. 14 октября ему прислали повестку.  В военкомате не стали разбираться, и отправили его на сборы в поселок Светлый, хотя по состоянию здоровья у него категория «Д».

«Приехал к хирургу с выписками из онкодиспансера. Он достает какой-то закон, где расписаны три категории годности и разъяснения: если я повестку не получил, то однозначно мне категория «Д» — не годен, а если я уже мобилизован, то категория «В» — годен с ограничениями. То есть извещение лежит на столе — я не годен, а как только я его взял в руки, то годен. Там были согласны, что у меня не служивая группа, но я мобилизован», - рассказал Иван.

Чтобы добиться отмены мобилизации, Иван обращался в военную прокуратуру, Седельниковский комитет помощи запасникам, Общероссийский народный фронт. В итоге ему удалось добиться того, чтобы был проведен медосмотр, на котором ему и присвоили категорию «Д».

Но не всем так повезло, как Ивану Черномазу. Есть мобилизованные, которые не смогли добиться того, чтобы их вернули домой. Их направили на фронт, несмотря на проблемы со здоровьем, либо не учли другие их права на отсрочку. Там же, как известно, мобилизованные погибают каждый день, и это подтверждают некрологи, публикуемые региональные СМИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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