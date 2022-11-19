Правительство приняло постановление о перерасчете платы за вывоз мусора

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Руководитель российского правительства Мишустин подписал новое постановление, которое определяет правила перерасчета коммунальной платы за услугу по вывозу мусора. Теперь жильцы многоквартирных домов, которые уезжают из них на время более пяти дней, получают юридическое право не оплачивать вывоз мусора за эти дни, поскольку не пользуются этой коммунальной услугой.
Для этого им следует написать соответствующее заявление в компанию, которая организует выполнение этой услуги, предоставить документы, подтверждающие факт отъезда из квартиры на обозначенный срок (например, железнодорожные и авиационные билеты).
Постановление о перерасчете начнет юридически выполняться с 1 марта 2023 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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