Семья погибшего в спецоперации добровольца из Ярославля рассказала, о его жизни

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По всей России продолжают хоронить участников «военной операции», и уже прошли похороны Ивана Анапчука из Ярославля.
В ноябре ему исполнилось бы 37 лет, но он уже лежит на Воинском кладбище, пишет 76.ru.
Родные погибшего рассказали, что Иван служил срочную службу, а потом подписал контракт с Минобороны РФ. На фронт он уехал в конце апреля. Его отправили в зону проведения «военной спецоперации» с Белгорода, куда он прибыл из Иваново.
Судя по официальным данным, Иван Анапчук погиб под Харьковом в деревне Циркуны. О его гибели родным сообщили 16 мая. Родным после его гибели выплатили компенсацию, только вряд ли эти деньги заменят им погибшего Ивана.
Стоит отметить, что сейчас уже на фронте гибнут не только военные и добровольцы, но и мобилизованные. И далеко не все тела удается доставить родным с линии фронта, а также часто приходится хоронить погибших в цинковых гробах.
Такая ситуация будет, судя по всему, продолжаться еще не один месяц, и унесет жизни тысяч россиян, которых вырвали из обычной жизни и отправили на передовую, где сейчас идут тяжелые бои.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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