На Урале простились с погибшим на Украине добровольцем из Серова

В Курганской области провели в последний путь 41-летнего добровольца из Серова Евгения Подлегаева. Он отправился в зону проведения спецоперации в начале октября в качестве гранатометчика. Подлегаев погиб через месяц в ходе боевых действий. Эту информацию подтвердили в региональном военном комиссариате.

Евгений Подлегаев родился 3 декабря 1981 года в селе Рынки Курганской области. После получения среднего образования начал обучение в школе ДОСААФ. Там Евгений получил диплом 3-й категории. После обучения служил в ВС РФ в городе Озерск в звании командира катера.

В 2007 году переехал в Серов, где работал на Надеждинском металлургическом заводе. Евгения помнят как веселого и энергичного человека. У погибшего остались два сына 17 и 7 лет и супруга Ирина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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