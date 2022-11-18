Инвалид Афганской войны рассказал о чувстве стыда после возвращения на родину

Ринат Файзрахманов сорок лет назад был демобилизован после пулевого ранения, полученного в Афганской войне. Житель Красноярского края рассказал о том, что ему и другим участникам той войны пришлось пережить. Из-за ранения мужчине пришлось ампутировать правый глаз, что привело к инвалидности. Советские войска были выведены из Афганистана в 1989 году, а вскоре вышло постановление о том, что ввод военнослужащих советской армии на территорию государства Южной Азии заслуживает морального и политического осуждения.

Файзрахманов подчеркнул, что после Афгана его жизнь в корне изменилась, как и взгляды на все происходящее. Ветеран Афганистана считает, что сейчас солдатами, отправляющимся в зону проведения спецоперации, приходится переживать то, что когда-то пережил он.

«Только когда уже пошли «двухсотые», гробы, естественно, наcеление начало осознавать, что происходит. Ведь с самого начала пресса все скрывала, потому что для мировой общественности мы там не воевали», — сказал участник афганской войны.

По оценкам историков, СССР потерял в Афганистане без вести пропавшими 15 тыс. военных. Файзрахманову было тяжело от понимания того, что военная кампания провалилась, однако он согласен с тем, что иного результата и быть там не могло. Многие вернувшиеся домой из Афганистана военные рассчитывали на то, что родина оценит их усилия и вклад в происходящее, однако их надежды не оправдались.

«СВО все равно когда-то закончится. И смена власти когда-нибудь произойдет. Не получится ли так, что новое поколение власти скажет этим пацанам, которые сейчас выполняют приказ: «Это не мы вас туда посылали, и живите, как хотите!» Вот что может произойти», — сказал бывший военный.

Ветеран боевых действий заявил, что испытывает чувство стыда за чиновников которые демонстрируют активную поддержку СВО, а сами принимают законы, согласно которым задействованные в спецоперации военнослужащие получат ряд льгот и ежемесячную выплату в размере чуть более 3480 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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