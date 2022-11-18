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Подавляющему большинству простого населения Российской Федерации в настоящее время пришлось столкнуться просто с «чудовищным» обнищанием. У этих людей проявилось полное отсутствие какой-либо эмпатии и элементарных навыков логического мышления. Как сообщают журналисты издания Forbes, экономист-географ Наталья Зубаревич акцентировала внимание на том, что бриджинговый социальный капитал представляет собой широкое общение с весьма обширным кругом абсолютно различных людей.
В таком общении чрезвычайно важно обладать как можно большей эмпатией. Она просто необходима для того, чтобы такое общение вообще произошло. Наталья Зубаревич указываетнельзя упрекать в неумении общаться представителей российского населения. Все это является издержками чудовищного обнищания россиян.
У сорока процентов жителей РФ денежные доходы в 2022 году существенно ниже, чем у среднего россиянина в 1991 году. По словам эксперта, РФ — бедная страна с соответствующим поведением почти всего народа, которого якобы придерживается большинство жителей. Граждане предпочитают заботиться только о своей семье. Зубаревич отметила, что россияне якобы производят отсталую и ущербную модель человеческого капитала.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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