Надо два миллиона: Орлов заявил о неизбежности второй волны мобилизации

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Военный эксперт Владимир Орлов настаивает на том, что России необходима еще одна волна мобилизации. В разговоре с «БИЗНЕС Online» он выразил уверенность в том, что она неизбежна.
По его словам, только посредством мобилизации Россия будет иметь возможность поддерживать на фронте ту численность солдат, которая необходима для сдерживания противника на одних участках, и проведения наступления - на других.
«Я ее полагаю неизбежной. Если будет стоять задача наступления и быстрого разгрома противника, то вторая волна мобилизации неизбежна. Это не политическое желание, не хотелки, не задор милитаризма, а просто статистика и математика», — высказался эксперт Орлов.
По его словам, всего России придется мобилизовать примерно 2 миллиона человек. Большинство из мобилизованных ждет отправка на фронт - для ведения наступлений, или же удержания уже занятых территорий Украины.
Орлов не исключил, что ВС РФ во второй раз попытаются наступать на Украину с севера - с территории Белоруссии. Не исключено, что это будет уже не поход на Киев, а на западные области соседнего государства, чтобы перекрыть основные каналы поставок вооружения Украине ее западными союзниками.
На этой неделе некоторые российские военкоры начали писать о том, что в России, возможно, уже через месяц или два будет объявлена всеобщая мобилизация. При этом в комментариях под их публикациями россияне все меньше пишут о желании отправиться на фронт. Особенно после просмотра видео от уже мобилизованных из учебных центров или зоны СВО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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