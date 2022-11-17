Надо два миллиона: Орлов заявил о неизбежности второй волны мобилизации

Военный эксперт Владимир Орлов настаивает на том, что России необходима еще одна волна мобилизации. В разговоре с «БИЗНЕС Online» он выразил уверенность в том, что она неизбежна.

По его словам, только посредством мобилизации Россия будет иметь возможность поддерживать на фронте ту численность солдат, которая необходима для сдерживания противника на одних участках, и проведения наступления - на других.

«Я ее полагаю неизбежной. Если будет стоять задача наступления и быстрого разгрома противника, то вторая волна мобилизации неизбежна. Это не политическое желание, не хотелки, не задор милитаризма, а просто статистика и математика», — высказался эксперт Орлов.

По его словам, всего России придется мобилизовать примерно 2 миллиона человек. Большинство из мобилизованных ждет отправка на фронт - для ведения наступлений, или же удержания уже занятых территорий Украины.

Орлов не исключил, что ВС РФ во второй раз попытаются наступать на Украину с севера - с территории Белоруссии. Не исключено, что это будет уже не поход на Киев, а на западные области соседнего государства, чтобы перекрыть основные каналы поставок вооружения Украине ее западными союзниками.

На этой неделе некоторые российские военкоры начали писать о том, что в России, возможно, уже через месяц или два будет объявлена всеобщая мобилизация. При этом в комментариях под их публикациями россияне все меньше пишут о желании отправиться на фронт. Особенно после просмотра видео от уже мобилизованных из учебных центров или зоны СВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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