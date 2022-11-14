Педагоги в Екатеринбурге пожаловались на увольнения и низкую зарплату

Сегодня, 15:34

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Педагоги в Екатеринбурге пожаловались на увольнения и низкую зарплату
Фото из открытых источников

В городе Екатеринбурге преподаватели колледжа им. Ползунова, в котором в 2018 г. заменили директора, теперь массово жалуются на нового главу учебного учреждения. Пошли частые увольнения работников без причин. Одна сотрудница рассказала о том, что за последние пару лет из колледжа ушли ориентировочно 30% педагогов. Этому послужили сильно урезанные зарплаты и ставки. В последнее время напрочь забыты все былые традиции колледжа. Не осуществляется никакой научной деятельности. Новый директор Андрей Козлов отрицает все претензии учителей. Об этом сообщили журналисты сетевого информационно-новостного онлайн портала e1.ru. 

Неназванная педагог рассказала о том, что в колледже раньше, при старом директоре, было всё отлично. Руководителя поменяли по требованию прокуратуры. Сейчас же все обязанности по управлению персоналом передали обычному бухгалтеру. 

«В колледже теперь создан абсолютно тоталитарный режим. Если мы что-то лишнее скажем, нам приносят заявления о том, что мы уволены, либо нам просто не дают часы, — говорит учительница. — Нами управляет не директор: мы его не видим вообще, он просто как тень отца Гамлета. Управляет у нас бухгалтер, и она что хочет, то и творит. Она сократила административный состав до уровня одного замдиректора. И таким образом, они издеваются над нами уже четыре года».

Учителя говорят о том, что всем им урезали зарплату за счет премий и надбавок: раньше работники дополнительно получали до 5000 рублей, то сейчас — максимум 1500 рублей. Из-за этого колледж просто перестал развиваться. 

«Идет полнейшая деградация, у нас не работает научная составляющая, у нас был такой очень сильный методкабинет! И деградация не потому, что мы не хотим проводить конкурсы, а потому, что бухгалтер не выделяет на это денег вообще. Чем они занимаются — мы не понимаем».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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