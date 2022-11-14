Медведев прокомментировал ситуацию вокруг резолюции ООН

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным
18-летний Михаил Савохин из Екатеринбурга погиб в ходе «военной спецоперации». Он ранее был призван на срочную службу,...Подробнее
Заместитель председателя совета безопасности Медведев прокомментировал ситуацию вокруг принятия генеральной ассамблеей ООН резолюции о выплате Украине со стороны России денег в качестве репараций. В ООН была принята резолюция, по которой планируется сформировать юридический механизм выплат денег Украине.
Медведев отметил, что российские политические власти предпримут ответные меры в случае, если правительства западных государств, в банках которых хранятся замороженные денежные резервы из бюджета России, начнут изымать эти деньги и передавать их Украине. Медведев заявил, что один из вариантов ответа – конфискация всего имущества и денег, вложенных в российскую экономику гражданами этих западных государств.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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