Медведев прокомментировал ситуацию вокруг резолюции ООН

Заместитель председателя совета безопасности Медведев прокомментировал ситуацию вокруг принятия генеральной ассамблеей ООН резолюции о выплате Украине со стороны России денег в качестве репараций. В ООН была принята резолюция, по которой планируется сформировать юридический механизм выплат денег Украине.

Медведев отметил, что российские политические власти предпримут ответные меры в случае, если правительства западных государств, в банках которых хранятся замороженные денежные резервы из бюджета России, начнут изымать эти деньги и передавать их Украине. Медведев заявил, что один из вариантов ответа – конфискация всего имущества и денег, вложенных в российскую экономику гражданами этих западных государств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700