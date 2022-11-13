76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

Сегодня, 10:04

0

Image 16+
76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации
Фото из открытых источников

В Ярославле добровольцу отказывают в выплате 100 тыс. рублей за участие в «военной спецоперации».

Губернатор региона ранее обещал предоставлять по 100 тыс. рублей добровольцам. Николай Антонов (имя изменено) решил добровольно участвовать в «военной спецоперации». Он и его родные надеялись, что ему тоже придут обещанные губернатором деньги. Семья мужчины подала заявку на их получение через «Госуслуги».

«На основании этой заявки ему пришло сообщение, когда и во сколько явиться в военкомат. А на той неделе он в части писал заявление на выплаты, и ему сказали, что он числится не как доброволец, а как мобилизованный по повестке», — сообщила теща Николая Марина.

Прокомментировал ситуацию начальник пункта отбора военных по контракту Руслан Фоменко. Он сообщил, что государство выплачивало тем, кто заключил контракт на 2 года по 100 тыс. рублей. А, например, по указу губернатора добровольцам из дивизиона им. Толбухина платят уже по 200 тыс. рублей.

Власти региона объясняют, что размер выплаты зависит от того, как пошел служить мужчина. То есть, либо он пришел добровольно, либо по повестке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

Сегодня, 10:04

К омбудсмену касательно мобилизации обратились 315 омичей

Сегодня, 09:39

Шесть олигархов попали в список с «невнятной» позицией по СВО

Сегодня, 09:11

Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Вчера, 14:04

МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

13-11-2022, 20:19

59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

13-11-2022, 13:54

Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

13-11-2022, 12:23

Это не генерал из романа Тома Клэнси. Военный эксперт Норин о том, как Суровикин поменял армию России

9-11-2022, 17:09

Цены на одежду и обувь на российском рынке снизились

9-11-2022, 17:09

Российские музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона калина»

9-11-2022, 13:09

В Госдуме рекомендовали мобилизованным при ошибках в денежных выплатах обращаться в прокуратуру

8-11-2022, 16:34

МК: российский альпинист Мартьянов перечислил советы мобилизованным, как выжить зимой в поле

8-11-2022, 14:49

Во время спецоперации на Украине погиб 33-летний повар из Свердловской области

8-11-2022, 13:54

В Волгограде жителей призвали спускаться в подвалы при сигнале воздушной тревоги

7-11-2022, 13:54

В Челябинской области прощаются с погибшим 33-летним мобилизованным в зоне СВО

7-11-2022, 09:19

Мобилизованного детского нейрохирурга из Башкирии вернули домой

6-11-2022, 18:19

В Москве и Санкт-Петербурге на следующей неделе синоптики прогнозируют потепление

6-11-2022, 10:54

27-летний екатеринбуржец рассказал о переезде в ЮАР после объявления мобилизации

6-11-2022, 10:54

Екатеринбуржец в доме на колесах поехал в Турцию вместе со своим псом, чтобы не попасть на фронт

5-11-2022, 09:29

Известны причины резкого роста рынка онлайн-торговли в РФ

4-11-2022, 16:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным

13-11-2022, 10:29

0

18-летний Михаил Савохин из Екатеринбурга погиб в ходе «военной спецоперации». Он ранее был призван на срочную службу,...

Подробнее
59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

13-11-2022, 13:54

0

21-летний контрактник Руслан Плясунов, уроженец Березников Пермского края, погиб на территории Украины в ходе СВО еще в...

Подробнее
МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

13-11-2022, 20:19

0

В СИЗО Москвы перестали госпитализировать тяжело больных арестантов. Об этом пишет «МК», рассказывая историю о том, как...

Подробнее
Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Вчера, 14:04

0

Жены мобилизованных из Краснодарского края обратились в местную администрацию с просьбой помочь их мужьям в вопросе...

Подробнее
Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

13-11-2022, 12:23

0

Елена Петроченкова, бывшая жена главы Минеральных Вод Вячеслава Сергиенко, возможно связана с букмекерством и является...

Подробнее
ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

13-11-2022, 11:19

0

ВСУ продолжают атаковать российские войска, удерживающие оборонные позиции на Лиманском направлении. Сейчас это один из...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

Вчера, 18:29

0

Перед началом работы саммита большой двадцатки в Индонезии на острове Бали состоялись переговоры между политическими...

Подробнее
Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

Вчера, 12:19

0

ВСУ выводят подразделения из Херсона на Донбасс, чтобы вести наступление на Луганск. Об этом заявил официальный...

Подробнее
76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

Сегодня, 10:04

0

В Ярославле добровольцу отказывают в выплате 100 тыс. рублей за участие в «военной спецоперации». Губернатор региона...

Подробнее
Петербуржцы ощутят на себе нехватку снегоуборочной техники уже в середине ноября 

Петербуржцы ощутят на себе нехватку снегоуборочной техники уже в середине ноября 

Вчера, 18:08

0

Власти Санкт-Петербурга отчитались о закупке техники для уборки улиц в зимний период, однако 398 машин не хватит для...

Подробнее