76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным
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Губернатор региона ранее обещал предоставлять по 100 тыс. рублей добровольцам. Николай Антонов (имя изменено) решил добровольно участвовать в «военной спецоперации». Он и его родные надеялись, что ему тоже придут обещанные губернатором деньги. Семья мужчины подала заявку на их получение через «Госуслуги».
«На основании этой заявки ему пришло сообщение, когда и во сколько явиться в военкомат. А на той неделе он в части писал заявление на выплаты, и ему сказали, что он числится не как доброволец, а как мобилизованный по повестке», — сообщила теща Николая Марина.
Прокомментировал ситуацию начальник пункта отбора военных по контракту Руслан Фоменко. Он сообщил, что государство выплачивало тем, кто заключил контракт на 2 года по 100 тыс. рублей. А, например, по указу губернатора добровольцам из дивизиона им. Толбухина платят уже по 200 тыс. рублей.
Власти региона объясняют, что размер выплаты зависит от того, как пошел служить мужчина. То есть, либо он пришел добровольно, либо по повестке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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