К омбудсмену касательно мобилизации обратились 315 омичей

315 обращений касательно мобилизации поступило к уполномоченному Омской области по правам человека. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена Ирины Касьяновой, пишет NGS55.RU.

Подавляющее большинство этих обращений касаются выплат мобилизованным. Люди интересуются, как и в какие сроки начисляются выплаты. Также задаются вопросы касательно порядка оформления льгот.

«Были обращения по соответствию установленным критериям по призыву: по состоянию здоровья, возрасту. В основном мы даем ответы разъясняющего характера. Разъясняем гражданам способы защиты своих прав», — сообщили в приемной омбудсмена.

Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября после чего сотни тысяч мужчин со всей России отправили в учебные центры и на фронт. В октябре тела мобилизованных уже начали прибывать домой с фронта, так как их направляли и на передовую, о чем сообщил, в частности, военкор Евгений Поддубный.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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