К омбудсмену касательно мобилизации обратились 315 омичей

Сегодня, 09:39

0

Image 16+
К омбудсмену касательно мобилизации обратились 315 омичей
Фото из открытых источников

315 обращений касательно мобилизации поступило к уполномоченному Омской области по правам человека. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена Ирины Касьяновой, пишет NGS55.RU.

Подавляющее большинство этих обращений касаются выплат мобилизованным. Люди интересуются, как и в какие сроки начисляются выплаты. Также задаются вопросы касательно порядка оформления льгот.

«Были обращения по соответствию установленным критериям по призыву: по состоянию здоровья, возрасту. В основном мы даем ответы разъясняющего характера. Разъясняем гражданам способы защиты своих прав», — сообщили в приемной омбудсмена.

Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября после чего сотни тысяч мужчин со всей России отправили в учебные центры и на фронт. В октябре тела мобилизованных уже начали прибывать домой с фронта, так как их направляли и на передовую, о чем сообщил, в частности, военкор Евгений Поддубный.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации

Сегодня, 10:04

К омбудсмену касательно мобилизации обратились 315 омичей

Сегодня, 09:39

Шесть олигархов попали в список с «невнятной» позицией по СВО

Сегодня, 09:11

Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Вчера, 14:04

МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

13-11-2022, 20:19

59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

13-11-2022, 13:54

Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

13-11-2022, 12:23

Это не генерал из романа Тома Клэнси. Военный эксперт Норин о том, как Суровикин поменял армию России

9-11-2022, 17:09

Цены на одежду и обувь на российском рынке снизились

9-11-2022, 17:09

Российские музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона калина»

9-11-2022, 13:09

В Госдуме рекомендовали мобилизованным при ошибках в денежных выплатах обращаться в прокуратуру

8-11-2022, 16:34

МК: российский альпинист Мартьянов перечислил советы мобилизованным, как выжить зимой в поле

8-11-2022, 14:49

Во время спецоперации на Украине погиб 33-летний повар из Свердловской области

8-11-2022, 13:54

В Волгограде жителей призвали спускаться в подвалы при сигнале воздушной тревоги

7-11-2022, 13:54

В Челябинской области прощаются с погибшим 33-летним мобилизованным в зоне СВО

7-11-2022, 09:19

Мобилизованного детского нейрохирурга из Башкирии вернули домой

6-11-2022, 18:19

В Москве и Санкт-Петербурге на следующей неделе синоптики прогнозируют потепление

6-11-2022, 10:54

27-летний екатеринбуржец рассказал о переезде в ЮАР после объявления мобилизации

6-11-2022, 10:54

Екатеринбуржец в доме на колесах поехал в Турцию вместе со своим псом, чтобы не попасть на фронт

5-11-2022, 09:29

Известны причины резкого роста рынка онлайн-торговли в РФ

4-11-2022, 16:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным

13-11-2022, 10:29

0

18-летний Михаил Савохин из Екатеринбурга погиб в ходе «военной спецоперации». Он ранее был призван на срочную службу,...

Подробнее
59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

13-11-2022, 13:54

0

21-летний контрактник Руслан Плясунов, уроженец Березников Пермского края, погиб на территории Украины в ходе СВО еще в...

Подробнее
МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

13-11-2022, 20:19

0

В СИЗО Москвы перестали госпитализировать тяжело больных арестантов. Об этом пишет «МК», рассказывая историю о том, как...

Подробнее
В Минске сообщили, что Украина минирует подступы к границе с Белоруссией

В Минске сообщили, что Украина минирует подступы к границе с Белоруссией

12-11-2022, 14:59

0

Украина продолжает минировать подступы на своей границе с Беларусью. Об этом говорится в пресс-релизе Госпогранкомитета...

Подробнее
Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Вчера, 14:04

0

Жены мобилизованных из Краснодарского края обратились в местную администрацию с просьбой помочь их мужьям в вопросе...

Подробнее
Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

Бывшая жена главы Минвод обладает недвижимостью на сумму в 80 млн рублей

13-11-2022, 12:23

0

Елена Петроченкова, бывшая жена главы Минеральных Вод Вячеслава Сергиенко, возможно связана с букмекерством и является...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Владлен Татарский: противник попытается форсировать Днепр

Владлен Татарский: противник попытается форсировать Днепр

12-11-2022, 15:29

0

Доброволец Максим Фомин, более известный как блогер Владлен Татарский, записал очередное видео специально для...

Подробнее
ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

ВС Украины не прекращают наступательные операции в СВО на Краснолиманском направлении

13-11-2022, 11:19

0

ВСУ продолжают атаковать российские войска, удерживающие оборонные позиции на Лиманском направлении. Сейчас это один из...

Подробнее
Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

Байден рассказал о переговорах с Си Цзиньпином

Вчера, 18:29

0

Перед началом работы саммита большой двадцатки в Индонезии на острове Бали состоялись переговоры между политическими...

Подробнее
Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

Андрей Марочко заявил, что войска ВСУ перебрасывают войска с Херсонского направления к ЛНР

Вчера, 12:19

0

ВСУ выводят подразделения из Херсона на Донбасс, чтобы вести наступление на Луганск. Об этом заявил официальный...

Подробнее