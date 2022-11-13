К омбудсмену касательно мобилизации обратились 315 омичей

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным
18-летний Михаил Савохин из Екатеринбурга погиб в ходе «военной спецоперации». Он ранее был призван на срочную службу,...Подробнее
315 обращений касательно мобилизации поступило к уполномоченному Омской области по правам человека. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена Ирины Касьяновой, пишет NGS55.RU.
Подавляющее большинство этих обращений касаются выплат мобилизованным. Люди интересуются, как и в какие сроки начисляются выплаты. Также задаются вопросы касательно порядка оформления льгот.
«Были обращения по соответствию установленным критериям по призыву: по состоянию здоровья, возрасту. В основном мы даем ответы разъясняющего характера. Разъясняем гражданам способы защиты своих прав», — сообщили в приемной омбудсмена.
Мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября после чего сотни тысяч мужчин со всей России отправили в учебные центры и на фронт. В октябре тела мобилизованных уже начали прибывать домой с фронта, так как их направляли и на передовую, о чем сообщил, в частности, военкор Евгений Поддубный.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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18-летний Михаил Савохин из Екатеринбурга погиб в ходе «военной спецоперации». Он ранее был призван на срочную службу,...Подробнее
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