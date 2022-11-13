Мобилизованные краснодарцы пожаловались, что им не хватает экипировки и еды

Жены мобилизованных из Краснодарского края обратились в местную администрацию с просьбой помочь их мужьям в вопросе экипировки и продовольствия.

Мария Мынко в беседе с журналистами «Юга.ру» рассказала, что ее супруг был мобилизован в первых числах октября. Из воинской части в Чечне, куда мужчину направили, он от сослуживцев узнал о проблемах со снаряжением. В военкомат Краснодара от мобилизованных поступила коллективная жалоба.

«Сейчас, уже около двух недель — точнее не скажу, ребята находятся не в воинской части. Их направили туда, на Донбасс (точное место, конечно же, не знаю, мне никто этого не скажет), и они по-прежнему нуждаются в помощи. Сегодня звонил муж и сказал, что им по-прежнему нужны тепловизоры и прочая амуниция», — поведала Мынко.

По словам женщины, мобилизованные нуждаются буквально во всем - в обуви, теплых носках, спальниках, газовых горелках, тепловизорах.

Женщина вместе с женами других мобилизованных совместными усилиями отправляли им топоры, ручные пилы и плотную черную пленку.

В целом же сборы мужа, как утверждает рассказчица, ей обошлись в сумму порядка 150 тысяч рублей.

В администрации Краснодарского края рассказали, что жалоба мобилизованных сейчас рассматривается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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