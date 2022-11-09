МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать

Сегодня, 20:19

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МК: тяжело больных арестантов перестали госпитализировать
Фото из открытых источников

В СИЗО Москвы перестали госпитализировать тяжело больных арестантов. Об этом пишет «МК», рассказывая историю о том, как от онкологии там сейчас на глазах соседей умирают два молодых кубинца, у которых нет медицинских полисов.

С начала года в московских СИЗО скончались уже около 30 человек. Это рекордный показатель, и вырос он потому, что тяжелобольных уже не возят в медицинские учреждения. Сейчас уже даже не госпитализируют тех заключенных, у которых есть на руках все необходимые документы и страховка.

В «Матросской тишине» от онкологии умирает 23-летний кубинец Фигеруа. У него большая шишка на шее. С его слов, от такой шишки умер его родной дядя. Это наследственная болезнь. Но лечения он в России не получит, поскольку даже деньги родные ему переслать не могут из-за санкций.

38-летний Кехер с Кубы сидит в СИЗО №3 «Пресня». Он даже не может встать с нар и не ходит на прогулку. У него может быть лимфома, но и ему не оказывается медицинская помощь из-за отсутствия полиса.

Как рассказали врачи, больницы не принимают заключенных, поскольку не был заключен договор с ФСИН. А это значит, что не могут пройти лечение ни мужчин, ни женщины, которые попали в СИЗО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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