59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным
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21-летний контрактник Руслан Плясунов, уроженец Березников Пермского края, погиб на территории Украины в ходе СВО еще в конце августа. Однако до сих пор его родственники не могут получить гарантированные государством выплаты.
Мать военнослужащего по контракту умерла еще в апреле. Его отец проживает в Дагестане, хотя в документах отцовство не указано. У Руслана осталась 77-летняя бабушка - она инвалид, но выплаты ей не полагаются. Другие родственники деньги тоже получить не могут.
Тетя погибшего военного Оксана Гайдерова пообщалась с журналистами портала 59.ru. Она пояснила, что племянника приходилось снаряжать за собственные деньги - правда, обмундирование покупали еще до спецоперации, когда молодой человек служил во Владивостоке.
В конце июня родные Руслана узнали от него, что он на Украине. Еще через месяц, что он погиб. Как известно, государство гарантировало, что в случае смерти его семья получает выплаты в сумме 5 миллионов рублей.
Однако деньги им не выдают, так как родственники «не являются родственниками ближнего круга». Отцу мужчины надлежит пройти процедуру установления отцовства - экспертизу ДНК.
Сейчас родственники готовят исковое заявление в суд, чтобы в правовом поле доказать право на выплату.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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