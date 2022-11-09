59.RU: В Пермском крае родным погибшего 21-летнего контрактника отказывают в выплате

21-летний контрактник Руслан Плясунов, уроженец Березников Пермского края, погиб на территории Украины в ходе СВО еще в конце августа. Однако до сих пор его родственники не могут получить гарантированные государством выплаты.

Мать военнослужащего по контракту умерла еще в апреле. Его отец проживает в Дагестане, хотя в документах отцовство не указано. У Руслана осталась 77-летняя бабушка - она инвалид, но выплаты ей не полагаются. Другие родственники деньги тоже получить не могут.

Тетя погибшего военного Оксана Гайдерова пообщалась с журналистами портала 59.ru . Она пояснила, что племянника приходилось снаряжать за собственные деньги - правда, обмундирование покупали еще до спецоперации, когда молодой человек служил во Владивостоке.

В конце июня родные Руслана узнали от него, что он на Украине. Еще через месяц, что он погиб. Как известно, государство гарантировало, что в случае смерти его семья получает выплаты в сумме 5 миллионов рублей.

Однако деньги им не выдают, так как родственники «не являются родственниками ближнего круга». Отцу мужчины надлежит пройти процедуру установления отцовства - экспертизу ДНК.

Сейчас родственники готовят исковое заявление в суд, чтобы в правовом поле доказать право на выплату.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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