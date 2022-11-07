Цены на одежду и обувь на российском рынке снизились

Руководитель федерального антимонопольного ведомства Шаскольский сообщил, что стоимость одежды и обуви в российских магазинах заметно снизилась. Он отметил, что это произошло, по оценкам экспертов, вследствие расширения параллельного импорта этих товаров, который разрешен правительством. По сведениям, приводимым торговыми точками, объем продаж одежды и обуви достиг показателей 2021 года.

Шаскольский указал, что цены на продукцию, по отношению к которой правительством еще не разрешен параллельный импорт, не только не снизились, но даже возросли. Эти показатели, по его мнению, демонстрируют, что для уменьшения стоимости других товаров, по аналогии с одеждой и обувью, следует вводить их параллельный импорт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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