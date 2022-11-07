Это не генерал из романа Тома Клэнси. Военный эксперт Норин о том, как Суровикин поменял армию России

Сегодня, 17:09

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Это не генерал из романа Тома Клэнси. Военный эксперт Норин о том, как Суровикин поменял армию России
Фото из открытых источников

Военный эксперт Евгений Норин рассказал о том, как изменилась российская армия.

По его словам, после того как командовать войсками РФ в зоне поведения «военной спецоперации» РФ на территории Украины был назначен генерал Сергей Суровикин, произошли качественные изменения.

Он оценивает возможности российских войск и готов действовать жестко, если этого требует ситуация. Рассуждать, как книжные герои романов Тома Клэнси, Суровикин не будет, уверен эксперт.

«Вероятно, мы еще увидим удары по путям сообщения. Хватит ли сил? Возможно, хватит. Во всяком случае, это более продуктивно, чем пытаться взять Соледар или Бахмут», - уверен Норин.

Он добавил, что войска РФ сейчас наращивают потенциал за счет мобилизованных, потому не исключено, что снова двинут на территорию Украины с севера, чтобы занять Сумы и Чернигов, хотя в первый раз это не удалось сделать. По его мнению, стоит ожидать новых темпов «военной спецоперации» и ударов по новым местам.

Отметим, мобилизованные действительно начали прибывать на фронт. Но часть из них уже вернулись домой в цинковых гробах, поскольку, как оказалось, они участвуют в боях на передовой, о чем уже сообщил военкор Евгений Поддубный.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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