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Информационный ресурс Baza сообщил, что российские музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона калина». В МВД РФ назвали композицию «гимном экстремистской организации». Отныне в «Яндекс Музыке» послушать этот трек больше нельзя. По данным технической поддержки сервиса, «Червона калина» была заблокирована из-за Роскомнадзора, который направил музыкальным платформам сообщение о необходимости ограничить доступ к треку.
Но сервисы не заблокировали эту песню в исполнении Александра Малинина и оставили несколько ремиксов с новой аранжировкой. А в соцсети «ВКонтакте» «Червону калину» можно послушать во всех имеющихся версиях.
Напомним, песня «Червона калина» появилась в 1914 году. Украинский поэт Степан Чарнецкий написал первый вариант народной песни для театральной постановки о гетмане Дорошенко.
Ранее стало известно, что за исполнение этой композиции победительницу конкурса «Миссис Крым» Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тысяч рублей, а ее подругу арестовали на двое суток.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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