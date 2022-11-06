В Госдуме рекомендовали мобилизованным при ошибках в денежных выплатах обращаться в прокуратуру

Депутат Госдумы Светлана Бессараб затронула тему ошибок, которые допускаются при начислении выплат мобилизованным гражданам. По ее словам, в таких случаях следует обращаться в прокуратуру и другие ведомства, в том числе в Минобороны. Кроме того, при выявлении ошибок по начислениям можно напрямую обращаться к депутатам Госдумы. Бессараб также сказала, что никто не застрахован от ошибок, так как есть такое понятие, как человеческий фактор. Ошибки обычно случаются при бухгалтерских расчетах. Политик подчеркнула, что ведомство рассмотрит обращение в ближайшие сроки и примет соответствующие меры

Ранее в Минобороны рассказали о порядке начисления выплат мобилизованным. Как было заявлено, деньги начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число ежемесячно за предыдущий месяц военной службы. Минимальная сумма выплат составит 195 тыс. рублей. В целом сумма зависит от воинского звания и воинской должности. Деньги могут получать родственники мобилизованного.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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