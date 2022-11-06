МК: российский альпинист Мартьянов перечислил советы мобилизованным, как выжить зимой в поле

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Как пережить морозы зимой в поле, рассказал мобилизованным инструктор по альпинизму и спасатель легендарного отряда «Спасрезерв» Сергей Мартьянов.
По его словам, туристический опыт поможет мобилизованным пережить зиму, если придется ночевать в окопах, пишет МК.
В частности, следует знать, что в тяжелой теплой одежде спать холодно. Поэтому лучше, если есть возможность, под форму надевать термобелье. Современные материалы разработаны так, чтобы сохранять тепло и отводить влагу.
Важно понимать, что условия на открытой местности и в лесу отличаются. Если предстоит жить на улице несколько дней при низких температурах, то обязательно следует подготовить место для сна. Лучше поставить двухслойную палатку. Обязательно необходимо использовать туристические коврики, чтобы не так сильно тянуло холодом от земли. Вместо тяжелой теплой одежды для сна лучше спальный мешок из синтепона или холлофайбера. Еще лучше пух. Но спальник из пуха стоит более 50 тыс. рублей.
Также с собой необходимо всегда иметь в запасе сухпай. Но лучше в морозы питаться теплой едой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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