Во время спецоперации на Украине погиб 33-летний повар из Свердловской области

Сегодня, 13:54

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Во время спецоперации на Украине погиб 33-летний повар из Свердловской области
Фото из открытых источников

По всей стране продолжают рассылать похоронки семьям мобилизованных, и в числе погибших 33-летний Павел Корчагин из Свердловской области.

У мужчины остались жена и двое детей. Теперь женщине предстоит самостоятельно воспитывать двоих сыновей, пишет E1.RU.

Гибель Павла Корчагина в ходе «военной спецоперации» подтвердил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. Похороны Павла Корчагина будут проходить 9 ноября.

В пресс-службе ЦВО не стали комментировать информацию о гибели мобилизованного, сославшись на военную тайну.

Мобилизация в России началась 21 сентября и в октябре родные мобилизованных начали получать первые похоронки. В Сети есть немало сообщений от тех, кто потерял связь со своими родными после того, как их отправили на территорию Украины участвовать в боевых действиях. Им остается только ждать, когда те выйдут на связь, либо военкомат или часть даст информацию, где они находятся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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