Во время спецоперации на Украине погиб 33-летний повар из Свердловской области

27-летний екатеринбуржец рассказал о переезде в ЮАР после объявления мобилизации
27-летний екатеринбуржец Константин рассказал, почему покинул Россию во время мобилизации. Он отметил, что в России у...Подробнее
По всей стране продолжают рассылать похоронки семьям мобилизованных, и в числе погибших 33-летний Павел Корчагин из Свердловской области.
У мужчины остались жена и двое детей. Теперь женщине предстоит самостоятельно воспитывать двоих сыновей, пишет E1.RU.
Гибель Павла Корчагина в ходе «военной спецоперации» подтвердил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. Похороны Павла Корчагина будут проходить 9 ноября.
В пресс-службе ЦВО не стали комментировать информацию о гибели мобилизованного, сославшись на военную тайну.
Мобилизация в России началась 21 сентября и в октябре родные мобилизованных начали получать первые похоронки. В Сети есть немало сообщений от тех, кто потерял связь со своими родными после того, как их отправили на территорию Украины участвовать в боевых действиях. Им остается только ждать, когда те выйдут на связь, либо военкомат или часть даст информацию, где они находятся.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
27-летний екатеринбуржец Константин рассказал, почему покинул Россию во время мобилизации. Он отметил, что в России у...Подробнее
54-летнего врача-нейрохирурга Ахмета Абубакирова из Стерлитамака мобилизовали 25 октября. Все это время мужчина...Подробнее
В правительстве Венгрии высказали мнение об урегулировании украинского кризиса, его озвучила министр юстиции Варга. Она...Подробнее
На одном из домов в Центральном районе Волгограда расклеили объявления, в которых граждан призывают спускаться в...Подробнее
Челябинская область продолжает хоронить мобилизованных и 7 ноября в последний путь проведут 33-летнего Данила...Подробнее
В центральной и северо-западной европейской России по прогнозам синоптиков на будущей неделе произойдет заметное...Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которые он записывает ежедневно с 24 февраля, рассказал, когда...Подробнее
Итальянское правительство начинает усиливать меры по контролю за мигрантами, прибывающими в страну. Недавно было...Подробнее
Метеорологи анонсировали выпадение мокрого снега в Петербурге в первой половине дня 6 октября, после чего он может...Подробнее
В Санкт-Петербурге на этой неделе по прогнозам синоптиков ожидается заметное потепление. Уже в понедельник утром...Подробнее
Комментировать