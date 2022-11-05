В Волгограде жителей призвали спускаться в подвалы при сигнале воздушной тревоги

На одном из домов в Центральном районе Волгограда расклеили объявления, в которых граждан призывают спускаться в подвалы при сигналах воздушной тревоги. Местные жители отнеслись к листовкам с изрядной долей скептицизма, и понятно почему.

Жителей некоторых регионов России, и Волгограда в том числе, начали готовить к использованию подвалов в качестве бомбоубежищ. Однако в городе они похожи на что угодно, только не на укрытие, информирует V1.ru.

В доме №8 на улице Невской жителя многоэтажки даже сказали, где будет находиться ключ от подвала в случае угрозы ракетного удара или воздушного налета - у старшего по дому. С этим проблем они не видят - его всегда можно застать. Другое дело, что по крутой лестнице не все могут спуститься.

Ну и самое главное - подвал, в котором волгоградцам предлагают укрываться, не выдерживает никакой критики. Вернее, состояние, в котором он находится.

«Жители показывают подвал, в который им предложено спускаться и где искать защиту и спасение. Потолок низкий, пол земляной. Везде плесень. Лежат трупы мышей, а их живые собратья разбегаются при виде незваных гостей. Кроме того, по словам жителей, помещения пару раз в год подтапливает фекальными стоками...», - говорится в публикации V1.ru .

Директор управляющей компании проинформировал о том, что с расклейкой объявлений произошло недоразумение, хотя совещание, на котором обсуждалось приведение подвала в порядок, проводилось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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