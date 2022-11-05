В Челябинской области прощаются с погибшим 33-летним мобилизованным в зоне СВО

Челябинская область продолжает хоронить мобилизованных и 7 ноября в последний путь проведут 33-летнего Данила Медведева.

Его мобилизовал военкомат Южноуральска, Пласта и Увельского района, пишет 74.RU.

Известно, что Данил Медведев погиб 31 октября в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Его тело доставили в родной регион, где и пройдут похороны.

В Челябинской области хоронят мобилизованных с октября. Там, уже 13 октября было известно о пяти южноуральцах, которые погибли 29 сентября, при том, что мобилизация началась только 21 сентября.

Как рассказал военкор Евгений Поддубный, ситуации, когда командование принимает решение отправить на передовую мобилизованных, которые даже не прошли подготовку, встречаются достаточно часто. Так происходит, если есть риск прорыва противником оборонных рубежей и потери войсками РФ занятых территорий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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