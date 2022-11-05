Мобилизованного детского нейрохирурга из Башкирии вернули домой

Вчера, 18:19

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Мобилизованного детского нейрохирурга из Башкирии вернули домой
Фото из открытых источников

54-летнего врача-нейрохирурга Ахмета Абубакирова из Стерлитамака мобилизовали 25 октября. Все это время мужчина находился в местах боевого слаживания. По словам врача, его уволили со службы 2 ноября, но причину увольнения ему не назвали.

Абубакиров работает в больнице №1 детским нейрохирургом. После того как ему принесли повестку, его коллеги и горожане обратились к президенту, главе республики Башкирия и военному комиссару региона, а также министру здравоохранения и мэру Стерлитамака.

Они попросили вернуть врача - единственного специалиста в городе. Нейрохирург является ценным работником, так как проводит сложнейшие операции. По словам Ахмета Абубакирова, сейчас он на больничном, а после выздоровления приступит к привычной работе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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