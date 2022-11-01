С какими заболеваниями не возьмут в армию в 2022 году

1 ноября в России начался осенний призыв. Многих молодых людей могут не взять на срочную службу в армию из-за проблем со здоровьем. Как известно, степень годности призывника определяет медкомиссии в военкомате. Об отсрочке и освобождении по состоянию здоровья говорится в статье «О воинской обязанности и военной службе». Степеней годности всего пять: «А» — годен без ограничений, «Б» — годен с незначительными ограничениями, «В» — освобождение от призыва в мирное время, «Г» — временная отсрочка по состоянию здоровья, «Д» — не годен.

Перед медкомиссией призывник должен пройти флюорографию и сдать общий анализ крови и мочи. В ходе медосмотра призывников проверят хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, ЛОР, стоматолог и дерматовенеролог.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что в армию не возьму призывников с ВИЧ-инфекцией, инвалидностью, врожденным сифилисом, злокачественными новообразованиями, бронхиальной астмой, эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболеваниями головного мозга и другими патологиями.

На службу в ВС России могут не взять мужчин с серьезными проблемами со зрением. К несению военной службы не пригодны призывники с близорукостью более шести диоптрий, дальнозоркостью более восьми диоптрий, астигматизмом более четырех диоптрий и с анатомическими особенностями век. В армию не призовут мужчин, вес которых составляет менее 45 килограммов, а также с ожирением III-IV степени. С плоскостопием III степени, гипертонией I и более высокой степенью тоже не возьмут в армию. Что касается сколиоза, то в армию не возьмут в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а само заболевание сопровождается болевыми ощущениями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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