С какими заболеваниями не возьмут в армию в 2022 году

Сегодня, 08:39

0

Image 16+
С какими заболеваниями не возьмут в армию в 2022 году
Фото из открытых источников

1 ноября в России начался осенний призыв. Многих молодых людей могут не взять на срочную службу в армию из-за проблем со здоровьем. Как известно, степень годности призывника определяет медкомиссии в военкомате. Об отсрочке и освобождении по состоянию здоровья говорится в статье «О воинской обязанности и военной службе». Степеней годности всего пять: «А» — годен без ограничений, «Б» — годен с незначительными ограничениями, «В» — освобождение от призыва в мирное время, «Г» — временная отсрочка по состоянию здоровья, «Д» — не годен.

Перед медкомиссией призывник должен пройти флюорографию и сдать общий анализ крови и мочи. В ходе медосмотра призывников проверят хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, ЛОР, стоматолог и дерматовенеролог.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что в армию не возьму призывников с ВИЧ-инфекцией, инвалидностью, врожденным сифилисом, злокачественными новообразованиями, бронхиальной астмой, эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболеваниями головного мозга и другими патологиями. 

На службу в ВС России могут не взять мужчин с серьезными проблемами со зрением. К несению военной службы не пригодны призывники с близорукостью более шести диоптрий, дальнозоркостью более восьми диоптрий, астигматизмом более четырех диоптрий и с анатомическими особенностями век. В армию не призовут мужчин, вес которых составляет менее 45 килограммов, а также с ожирением III-IV степени. С плоскостопием III степени, гипертонией I и более высокой степенью тоже не возьмут в армию. Что касается сколиоза, то в армию не возьмут в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а само заболевание сопровождается болевыми ощущениями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

59-летний грайворонец погиб во время спецоперации на Украине

Сегодня, 11:34

В Уфе мужчине прислали повестку, хотя мобилизация уже закончилась

Сегодня, 11:09

В ходе СВО погиб военнослужащий из Чернушки

Сегодня, 09:29

В зону СВО не отправят, но на границу могут: что следует знать срочникам осеннего призыва в России

Сегодня, 08:39

С какими заболеваниями не возьмут в армию в 2022 году

Сегодня, 08:39

Выплаченная по иску Пригожина к Шендеровичу компенсация пойдет на помощь участникам боевых действий

Вчера, 22:26

На Урале прошло прощание с погибшим в СВО в ДНР 31-летним контрактником из батальона «Ахмат»

Вчера, 16:49

Военный комиссар Куличков Тюменской области ответил на важные вопросы

Вчера, 15:24

36-летний мобилизованный погиб на Украине

Вчера, 14:29

В ходе СВО на Украине погиб житель Прикамья, заключивший контракт два месяца назад

Вчера, 13:29

Отец двоих детей из Свердловской области погиб в зоне СВО на территории Украины

Вчера, 11:44

Американский Gap полностью уйдет из России

Вчера, 11:24

Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс

Вчера, 08:29

Мобилизованный рассказал, по какой причине хочет вернуться из Елани домой

Вчера, 08:24

В военной спецоперации на Украине погиб рядовой мотострелкового полка из Ярославской области

1-11-2022, 23:29

Жительница Ярославской области рассказала, что ее мужу вручили повестку прямо на посту ДПС

1-11-2022, 21:54

Максим Шугалей заявил о готовности помочь в работе Луганского госпиталя

1-11-2022, 21:39

В Новоуральске простятся с погибшим во время СВО ВС РФ мобилизованным

1-11-2022, 15:49

Во время военной спецоперации на Украине погиб 27-летний мобилизованный уралец

1-11-2022, 10:59

В Омской области от мобилизации на СВО освободили более 2600 ИТ-специалистов

1-11-2022, 09:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате

31-10-2022, 15:04

0

Жена самарца, мобилизованного 24 сентября, рассказала, какую зарплату ему выплатили. Со слов женщины, в первую зарплату...

Подробнее
Военком Самарской области: почему мобилизованные покинули военные части

Военком Самарской области: почему мобилизованные покинули военные части

1-11-2022, 08:39

0

Военком Самарской области Алексей Вдовин рассказал, почему мобилизованных начали переводить на другие военные объекты....

Подробнее
Мобилизованный 21-летний из Копейска погиб в СВО, у него остался грудной ребенок

Мобилизованный 21-летний из Копейска погиб в СВО, у него остался грудной ребенок

31-10-2022, 16:19

0

21-летний Игорь Урванцев, мобилизованный в Копейске, погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Его...

Подробнее
Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс

Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс

Вчера, 08:29

0

Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс. Деньги мобилизованным в октябре...

Подробнее
В Омске мужчина судиться с военкоматом

В Омске мужчина судиться с военкоматом

31-10-2022, 14:29

0

В Омске мужчина судиться с военкоматом, поскольку намерен добиться отмены повестки о мобилизации. Аслан Ракжанов...

Подробнее
Военный комиссар Красноярского края объяснил маленькую зарплату мобилизованных

Военный комиссар Красноярского края объяснил маленькую зарплату мобилизованных

31-10-2022, 16:24

0

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко рассказал, почему у мобилизованных небольшая зарплата за сентябрь....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Жительница Ярославской области рассказала, что ее мужу вручили повестку прямо на посту ДПС

Жительница Ярославской области рассказала, что ее мужу вручили повестку прямо на посту ДПС

1-11-2022, 21:54

0

На данный момент частичная мобилизация, объявленная в РФ, в Ярославской области закончена. Больше российским...

Подробнее
На СВО погиб 33-летний мобилизованный из Омской области

На СВО погиб 33-летний мобилизованный из Омской области

31-10-2022, 15:04

0

33-летний Виктор Фельд из Омской области был мобилизован и погиб на фронте. У мужчины осталось двое детей – 10-летний...

Подробнее
В Новоуральске простятся с погибшим во время СВО ВС РФ мобилизованным

В Новоуральске простятся с погибшим во время СВО ВС РФ мобилизованным

1-11-2022, 15:49

0

Похороны мобилизованных проходят по всей стране, и на 3 ноября запланировано прощание с 47-летним Романом Швецовым из...

Подробнее
Западный журналист считает, что восточные политические режимы в мировом масштабе становятся предпочтительнее западных

Западный журналист считает, что восточные политические режимы в мировом масштабе становятся предпочтительнее западных

1-11-2022, 12:49

0

В мировом масштабе в разных государствах политические силы постепенно отворачиваются от западной демократической...

Подробнее