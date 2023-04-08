Нужно аккумулировать свои усилия: Пригожин назвал главные задачи общества в России

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал россиян «собраться в кучу» и аккумулировать свои усилия ради общей цели.

В петербургском «ЧВК Вагнер Центре» прошло мероприятие «КиберФронта Z» впервые после трагедии 2 апреля, в результате которой погиб военкор Владлен Татарский. Встречу посетил петербургский предприниматель, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который ответил на вопросы блогеров и журналистов.

Бизнесмен заявил, что сейчас перед россиянами стоят важнейшие задачи, от выполнения которых будет зависеть будущее страны. Он призвал объективно оценивать уровень подготовки ВСУ.

«Противник — серьезный, противник готовился многие годы к тому, что сейчас происходит. Мы прыгнули накондачка, с этого кондачка захватили определенные территории. И теперь наша задача — чтобы Россия не ушла в глобальный период многолетнего позора, с которым мы можем столкнуться, если мы будем дальше заниматься шапкозакидательством, тем, что в народе называется оголтелым патриотизмом», — объяснил Пригожин.

Он обратил внимание на тот факт, что в России многие не задумываются о том, что совсем рядом идут кровопролитные бои за будущее страны. Противник становится все более активным и российскому обществу необходимо приложить все свои усилия.

«И пока эта война идет на тех территориях, которые когда-то были украинскими, то она здесь нам не видна. И поэтому все считают, что все отлично. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что Украина, Запад, коллективный Запад — как угодно мы можем это называть — они становятся все более активны, все более сильные, они нас прощупывают, они нас проверяют», — подчеркнул глава ЧВК «Вагнер».

На прошлом мероприятии «КиберФронта Z» произошел теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По мнению Пригожина, это тоже был элемент проверки обороноспособности РФ, который выявил проблемы в этом направлении. Именно поэтому «нужно собраться в кучу и стать обороноспособными».

Также на мероприятии была поднята тема готовящегося наступления ВСУ. Согласно некоторым источникам, оно начнется уже через неделю. Противник ждет, когда окончательно просохнет почва, что облегчит движение бронетехники.

«У них собрано порядка двухсот, по некоторым источникам, до четырехсот тысяч личного состава. Недооценивать это нельзя. Одной ЧВК «Вагнер» войну не выиграть. Все должны быть аккумулированы. Поэтому я говорю про фланги, я говорю про аккумуляцию сил в обществе, про то, что необходимо производить и доводить до мест использования боеприпасы, вооружение и все, что необходимо», — заявил Пригожин.

Также в ходе беседы глава ЧВК «Вагнер» поднял вопрос безопасности государственных границ. Известно, что жители границы Белгородской, Брянской, Курской и других российских областей становятся жертвами атак ВСУ и подвергаются нападению украинских диверсантов. Пригожин призвал задействовать местных жителей в противодействии ДРГ.

«И значит, в Белгородской области, или в Брянской, или в Курской, где они проникают, мужики должны собраться в кучу, по два человека встать на каждые пятьдесят метров. Когда ты стоишь на пятидесятиметровом расстоянии от следующей группы, то тебе не страшно. И если вдруг ДРГ проникает на территорию, то ты ее видишь. Ты просто живая сигнализация», — отметил Пригожин.

По его мнению, мирные жители могут таким образом оперативно оповещать силовые структуры о проникновении диверсантов. Пригожин отметил, что враг хорошо подготовлен и нельзя его недооценивать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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