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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал россиян «собраться в кучу» и аккумулировать свои усилия ради общей цели.
В петербургском «ЧВК Вагнер Центре» прошло мероприятие «КиберФронта Z» впервые после трагедии 2 апреля, в результате которой погиб военкор Владлен Татарский. Встречу посетил петербургский предприниматель, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который ответил на вопросы блогеров и журналистов.
Бизнесмен заявил, что сейчас перед россиянами стоят важнейшие задачи, от выполнения которых будет зависеть будущее страны. Он призвал объективно оценивать уровень подготовки ВСУ.
Он обратил внимание на тот факт, что в России многие не задумываются о том, что совсем рядом идут кровопролитные бои за будущее страны. Противник становится все более активным и российскому обществу необходимо приложить все свои усилия.
На прошлом мероприятии «КиберФронта Z» произошел теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По мнению Пригожина, это тоже был элемент проверки обороноспособности РФ, который выявил проблемы в этом направлении. Именно поэтому «нужно собраться в кучу и стать обороноспособными».
Также на мероприятии была поднята тема готовящегося наступления ВСУ. Согласно некоторым источникам, оно начнется уже через неделю. Противник ждет, когда окончательно просохнет почва, что облегчит движение бронетехники.
Также в ходе беседы глава ЧВК «Вагнер» поднял вопрос безопасности государственных границ. Известно, что жители границы Белгородской, Брянской, Курской и других российских областей становятся жертвами атак ВСУ и подвергаются нападению украинских диверсантов. Пригожин призвал задействовать местных жителей в противодействии ДРГ.
По его мнению, мирные жители могут таким образом оперативно оповещать силовые структуры о проникновении диверсантов. Пригожин отметил, что враг хорошо подготовлен и нельзя его недооценивать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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