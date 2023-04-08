Нужно аккумулировать свои усилия: Пригожин назвал главные задачи общества в России

Сегодня, 16:37

0

Image 16+
Нужно аккумулировать свои усилия: Пригожин назвал главные задачи общества в России
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал россиян «собраться в кучу» и аккумулировать свои усилия ради общей цели. 

В петербургском «ЧВК Вагнер Центре» прошло мероприятие «КиберФронта Z» впервые после трагедии 2 апреля, в результате которой погиб военкор Владлен Татарский. Встречу посетил петербургский предприниматель, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который ответил на вопросы блогеров и журналистов. 

Бизнесмен заявил, что сейчас перед россиянами стоят важнейшие задачи, от выполнения которых будет зависеть будущее страны. Он призвал объективно оценивать уровень подготовки ВСУ. 

«Противник — серьезный, противник готовился многие годы к тому, что сейчас происходит. Мы прыгнули накондачка, с этого кондачка захватили определенные территории. И теперь наша задача — чтобы Россия не ушла в глобальный период многолетнего позора, с которым мы можем столкнуться, если мы будем дальше заниматься шапкозакидательством, тем, что в народе называется оголтелым патриотизмом», — объяснил Пригожин. 

Он обратил внимание на тот факт, что в России многие не задумываются о том, что совсем рядом идут кровопролитные бои за будущее страны. Противник становится все более активным и российскому обществу необходимо приложить все свои усилия. 

«И пока эта война идет на тех территориях, которые когда-то были украинскими, то она здесь нам не видна. И поэтому все считают, что все отлично. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что Украина, Запад, коллективный Запад — как угодно мы можем это называть — они становятся все более активны, все более сильные, они нас прощупывают, они нас проверяют», — подчеркнул глава ЧВК «Вагнер». 

На прошлом мероприятии «КиберФронта Z» произошел теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По мнению Пригожина, это тоже был элемент проверки обороноспособности РФ, который выявил проблемы в этом направлении. Именно поэтому «нужно собраться в кучу и стать обороноспособными». 

Также на мероприятии была поднята тема готовящегося наступления ВСУ. Согласно некоторым источникам, оно начнется уже через неделю. Противник ждет, когда окончательно просохнет почва, что облегчит движение бронетехники. 

«У них собрано порядка двухсот, по некоторым источникам, до четырехсот тысяч личного состава. Недооценивать это нельзя. Одной ЧВК «Вагнер» войну не выиграть. Все должны быть аккумулированы. Поэтому я говорю про фланги, я говорю про аккумуляцию сил в обществе, про то, что необходимо производить и доводить до мест использования боеприпасы, вооружение и все, что необходимо», — заявил Пригожин.  

Также в ходе беседы глава ЧВК «Вагнер» поднял вопрос безопасности государственных границ. Известно, что жители границы Белгородской, Брянской, Курской и других российских областей становятся жертвами атак ВСУ и подвергаются нападению украинских диверсантов. Пригожин призвал задействовать местных жителей в противодействии ДРГ. 

«И значит, в Белгородской области, или в Брянской, или в Курской, где они проникают, мужики должны собраться в кучу, по два человека встать на каждые пятьдесят метров. Когда ты стоишь на пятидесятиметровом расстоянии от следующей группы, то тебе не страшно. И если вдруг ДРГ проникает на территорию, то ты ее видишь. Ты просто живая сигнализация», — отметил Пригожин. 

По его мнению, мирные жители могут таким образом оперативно оповещать силовые структуры о проникновении диверсантов. Пригожин отметил, что враг хорошо подготовлен и нельзя его недооценивать. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Нужно аккумулировать свои усилия: Пригожин назвал главные задачи общества в России

Сегодня, 16:37

В Новосибирской области не дали отсрочку отцу троих детей

Сегодня, 16:14

Telegram-канал «Улететь» сообщил, что Болгария стала хуже выдавать визы российским гражданам

Сегодня, 15:04

Кого освободят от военных сборов в РФ

Вчера, 20:14

В РСТ рассказали о планах россиян провести майские праздники в России

8-04-2023, 18:39

Константинов выразил мнение, что в Украине следует провести референдум

8-04-2023, 09:14

Журналист The Diplomat Зишан рассказал о последнем шаге Путина для решающего удара по Западу

7-04-2023, 14:04

ISW: РФ изменила тактику и формирует роты «Шторм Z» из числа резервистов

7-04-2023, 11:34

«Народ должен организовывать дружины»: Пригожин о попытках прорыва украинской ДРГ в Брянской области

6-04-2023, 21:33

Статистика: в Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость

6-04-2023, 13:04

Самарский военком Вдовин рассказал, отправят ли срочников в зону СВО

4-04-2023, 16:04

Жители Кандалакши заметили в городе наклейки ЧВК «Вагнер»

3-04-2023, 18:35

Депутат Власов о рекламных баннерах ЧВК «Вагнер»: ответственный подход к приближению победы в СВО

1-04-2023, 21:52

Политолог отметил результативную работу Пригожина по привлечению новобранцев в ЧВК «Вагнер»

31-03-2023, 16:11

Семья погибшего на СВО уральца Максима Барбашова осталась без выплаты из-за бюрократии

31-03-2023, 11:29

43-летний доброволец из Ярославской области не мог получить положенные выплаты

31-03-2023, 10:39

Что изменится в жизни россиян с первого апреля

30-03-2023, 22:39

СП: Парад Победы-2023 — «Я стреляю в середину марширующих батальонов» России

30-03-2023, 13:39

Обозреватель Ищенко предупредил о возможных ударах ВСУ беспилотниками по Москве 9 мая

30-03-2023, 13:09

«Я не в курсе»: Пригожин ответил на вопрос о задержании американского журналиста за статью о ЧВК «Вагнер»

30-03-2023, 13:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Кого освободят от военных сборов в РФ

Кого освободят от военных сборов в РФ

Вчера, 20:14

0

В России ежегодно проходят военные сборы, на которые призывают тех, кто отслужил срочную службу. В ходе сборов...

Подробнее
Беглов стал большим разочарованием: аналитик Очкивский высказался о политике губернатора

Беглов стал большим разочарованием: аналитик Очкивский высказался о политике губернатора

8-04-2023, 12:08

0

Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов полностью подстроил под себя законодательную власть, заявил...

Подробнее
В РСТ рассказали о планах россиян провести майские праздники в России

В РСТ рассказали о планах россиян провести майские праздники в России

8-04-2023, 18:39

0

Россияне в большинстве своем планируют провести майские праздники на территории своей страны. Более 50% граждан...

Подробнее
Французы ищут легкой смерти: готовят закон об эвтаназии

Французы ищут легкой смерти: готовят закон об эвтаназии

Вчера, 09:14

0

Франция собирается проголосовать за законопроект об эвтаназии, но медицинское сообщество высказалось против него,...

Подробнее
Венесуэла названа альтернативой Турции для отдыха жителей РФ

Венесуэла названа альтернативой Турции для отдыха жителей РФ

8-04-2023, 21:49

0

Руководитель торгово-промышленной палаты в сфере взаимных связей Венесуэлы и Российской Федерации Роман Фроленко...

Подробнее
Военкор Сладков назвал «ошибкой ошибок» отношение к артиллерии на фоне «Калибров» и «Кинжалов»

Военкор Сладков назвал «ошибкой ошибок» отношение к артиллерии на фоне «Калибров» и «Кинжалов»

Вчера, 11:54

0

«Легкое» отношение к артиллерии на фоне наличия ракет «Калибр», «Кинжал» и «Ярс» в ходе СВО военный корреспондент...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Константинов выразил мнение, что в Украине следует провести референдум

Константинов выразил мнение, что в Украине следует провести референдум

8-04-2023, 09:14

0

Руководитель государственного совета Крыма Владимир Константинов выразил мнение о том, каким способом способствовать...

Подробнее
В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения женщине, чья дочь едва не покончила с собой

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения женщине, чья дочь едва не покончила с собой

8-04-2023, 22:59

0

Стало известно об избрании Выборгским районным судом Петербурга меры пресечения местной жительнице, которую обвиняют в...

Подробнее
Сообщается о китайских подводных лодках в Южнокитайском море

Сообщается о китайских подводных лодках в Южнокитайском море

8-04-2023, 09:44

0

Издание NTD, приводя сведения военного ведомства США, сообщает, что в Южнокитайском море проводят патрулирование...

Подробнее
«Издевательство над системой»: Александр Колос возмутился действиям законодательного собрания Петербурга

«Издевательство над системой»: Александр Колос возмутился действиям законодательного собрания Петербурга

7-04-2023, 23:13

0

Общественный деятель Александр Колос оценил слова бизнесмена Евгения Пригожина про беспредел на выборах в...

Подробнее