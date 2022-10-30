Во время военной спецоперации на Украине погиб 27-летний мобилизованный уралец

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате
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Уроженец села Казаковское был мобилизован в числе первых. А уже 24 октября стало известно, что он погиб, пишет E1.RU. Его гибель подтвердил глава Талицкого городского округа Александр Толкачев.
Алексей не успел жениться, но у него остались родители и сестра.
Со слов тех, кто его знал, он хорошо учился, никогда не отказывал в помощи. Проститься с ним родные и односельчане смогут 2 ноября в Казаковском культурно-досуговом центре.
Хоронят мобилизованных и в других регионах России. Их тела доставляют нередко в цинковых гробах, поэтому родные даже не могут взглянуть на лицо погибшего, провожая его в последний путь.
А тем временем власти сообщают, что на фронт уезжают новые группы мобилизованных, которые проходили подготовку. Хотя сами мобилизованные нередко жалуются родным, что в реальности никакого серьезного обучения не проводится, и в лучшем случае они успевают несколько раз пострелять на полигоне.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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