Во время военной спецоперации на Украине погиб 27-летний мобилизованный уралец

27-летний мобилизованный Алексей Цепелев погиб в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Уроженец села Казаковское был мобилизован в числе первых. А уже 24 октября стало известно, что он погиб, пишет E1.RU. Его гибель подтвердил глава Талицкого городского округа Александр Толкачев.

Алексей не успел жениться, но у него остались родители и сестра.

Со слов тех, кто его знал, он хорошо учился, никогда не отказывал в помощи. Проститься с ним родные и односельчане смогут 2 ноября в Казаковском культурно-досуговом центре.

Хоронят мобилизованных и в других регионах России. Их тела доставляют нередко в цинковых гробах, поэтому родные даже не могут взглянуть на лицо погибшего, провожая его в последний путь.

А тем временем власти сообщают, что на фронт уезжают новые группы мобилизованных, которые проходили подготовку. Хотя сами мобилизованные нередко жалуются родным, что в реальности никакого серьезного обучения не проводится, и в лучшем случае они успевают несколько раз пострелять на полигоне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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