В Омской области от мобилизации на СВО освободили более 2600 ИТ-специалистов

Министерство цифрового развития и связи Омской области сообщило, что в регионе отсрочку от мобилизации получили более 2,6 тыс. специалистов из ИТ-сферы.

Информацию об этом озвучили представители ведомства, передает издание NGS55.RU. Отсрочка предоставлялась сотрудникам компаний, включенных в Реестр аккредитованных ИТ-компаний, либо имеющих хотя бы одну действующую лицензию на оказание услуг связи (оператор связи).

Сотрудники этих компаний должны были заполнить специальную форму на «Госуслугах», чтобы получить отсрочку. Важно отметить, что отсрочка предоставлялась только по определенному перечню специальностей.

Также по закону нельзя мобилизовать многодетных отцов, или мужчин, чьи жены беременны третьим ребенком. Не подлежат мобилизации отцы детей-инвалидов.

Тем не менее, военкоматы отправляли на фронт и людей из этих категорий. В октябре были ошибочно признаны мобилизованными около 10 тыс. человек. Их вернули домой. Но не всем сразу удалось добиться пересмотра решения о мобилизации. Поэтому в суды и прокуратуры продолжают обращаться мобилизованные и их родные с заявлениями о незаконной мобилизации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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