Роскомнадзор заблокировал страницу мессенджера Telegram - t.me

По требованию генеральной прокуратуры Роскомнадзор наложил ограничение пользователям к доступу на страницу домена коротких ссылок мессенджера Telegram - t.me. Соответствующая информация опубликована на сервисе ведомства, где размещаются сведения о блокировках в интернете тех или иных ресурсов, их список. Генеральная прокуратура приняла решение внесении в этот реестр страницы мессенджера Telegram - t.me 29 октября.

Юридическим обоснованием вынесенного постановления стали пункты закона «Об информации», согласно которым запрещается работа таких ресурсов, на которых проводятся призывы к массовым общественным беспорядкам, публикуется ложная информация, имеющая общественное значение, проводятся призывы к митингам, массовым мероприятиям, не получившим санкций со стороны политических властей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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