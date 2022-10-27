В Башкирии прокуратура проверяет факты мобилизации отцов троих детей на СВО

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Прокуратура Башкирии начала проверку по факту отправки отцов троих детей в зону проведения «военной спецоперации».
Стоит отметить, что закона, который бы не допускал отправку на фронт отцов троих детей, в России нет. Также важно понимать, что демобилизация таких граждан носит рекомендательный характер.
Тем не менее, многие семьи, из которых мобилизовали отцов троих детей, пытаются добиться их возвращения домой.
«Чтобы исправить ошибки, нужно нам, женам, бегать по кабинетам военкоматов, прокуратуры, хотя у нас и так много забот: воспитывать детей, а также работать, чтобы содержать семью», - рассказала уфимка Екатерина Якупова.
Мужа Екатерины мобилизовали в конце сентября. Вдвоем с мужем они воспитывали троих детей младше 16 лет.
Прокуратура будет проводить проверку отправки в зону «военной спецоперации» отцов троих детей.
Также в регионе семьи мобилизованных жалуются и на то, что выплаты тем, кого мобилизовали, очень маленькие. Этих денег недостаточно даже для того, чтобы компенсировать затраты на сборы, ведь пришлось многое закупать, поскольку государство не могло обеспечить мобилизованных даже средствами защиты, обувью и другим обмундированием.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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