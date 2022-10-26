Центральный банк привел новый прогноз по инфляции

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Центральный банк провел новую оценку прогнозируемого уровня инфляции в стране до конца 2022 года. После прошедшего заседания его руководства по вопросам ключевой ставки был определен новый нижний уровень в диапазоне, которым оценивают прогноз по инфляции. Раньше он определялся параметром в 11–13 %, а теперь повышен на 1 % и составляет 12–13 %. Переоценка проведена с учетом повышения цен за оплату ЖКХ в декабре. В центральном банке на 2023 год инфляция прогнозируется в 5–7 %, к 2024 в 4 %.
При этом эксперты отмечают, что в целом в последние месяцы показатель инфляции, относящийся к потребительским ценам, постепенно снижается. В августе он определялся в 14,3 %, в сентябре в 13,7 %, в октябре в 12,9 %.
"Несмотря на происходящее снижение годовой инфляции, инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%", – написано в официальном сообщении центрального банка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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