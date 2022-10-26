Мобилизованные пермяки начали получать довольствия за сентябрь

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В прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» военком Пермского края Александр Коковин заявил, что мобилизованные будут получать денежное довольствие ежемесячно с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц. Известно, что с конца сентября часть мобилизованных из Прикамья находится в учцентрах, но до 20 октября деньги им не пришли. Первые суммы стали приходить только на этой неделе.
Отметим, что денежное довольствие представляет собой средство материального обеспечения военнослужащих. В эту сумму входят оклад по воинской должности и оклад по воинскому званию.
Мобилизованный Константин рассказал, что 27 сентября он выехал из Перми, но по всем документам в центре он находится с 28 сентября. Ребята из его батареи пока не получили денег. Только офицерам из других регионов перевели небольшие суммы.
27 октября Константин сообщил, что 25 октября ему пришла зарплата за сентябрь. При этом он сказал, что все получили по-разному: кто-то 500, кто-то 3000 рублей. По словам мужчины, обещают заплатить за октябрь вовремя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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