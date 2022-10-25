Мобилизовали 31-летнего тюменца с психическим расстройством

Сегодня, 12:04

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Мобилизовали 31-летнего тюменца с психическим расстройством
Фото из открытых источников

То, как проходит мобилизация, негативно удивило многих россиян, ведь каждый день появляется все больше историй о том, как отправляют на фронт людей с проблемами со здоровьем, или многодетных отцов.

Так, в Тюмени военкомат посчитал, что молодой человек с проблемами с психикой, подходящий кандидат для участия в вооруженном конфликте, пишет 72.ru. Парня, который лечился в психиатрической больнице, решили мобилизовать, а значит, он получил оружие.

31-летний Семен Лежанин мобилизован в первых числах октября. Его мать сообщила, что сын лечился в областной психиатрической больнице в Винзилях, что под Тюменью. Он попал в психбольницу с глубокой депрессией, а также у него выявили параноидальную шизофрению. После курса лечения его выпустили, но ему необходимо было принимать специальные препараты.

В военкомате посчитали его годным, несмотря на диагноз, и направили на полигон в Челябинскую область, после чего он поедет на фронт.

Параноидальная шизофрения — наиболее распространенная форма шизофрении, при которой преобладает параноидный бред и галлюцинации, а также аффективное уплощение и бессвязная речь. Человек в таком состоянии может потерять связь с реальностью, и это может поставить под угрозу всех, кто его окружает, когда у него в руках будет оружие.

Удастся ли матери вернуть домой сына, сказать сложно. Она уже в возрасте и ей сложно бегать по разным инстанциям. Он же, находясь на полигоне, не может этим заниматься. И, не исключено, что по вине военкомата вскоре может произойти еще один массовый расстрел мобилизованных еще до того, как они отправятся на фронт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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