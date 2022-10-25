Что происходит в военкоматах Уфы спустя месяц с начала частичной мобилизации

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец
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Тем не менее, отправки на фронт продолжаются, пишет UFA1.RU. Мобилизованных приходят провожать их родные. В военкомат пускают не всех. Сейчас туда зайти могут те, у кого есть повестка, либо те, кто оформляет отсрочку.
Как рассказали студенты, которые побывали в военкомате в Черниковке, сейчас там очень много полицейских. Среди мобилизованных есть и тем, кому уже за 40. Все приходят с большими сумками, поскольку закупается многое из обмундирования и амуниции за свои деньги.
Схожая ситуация и в других военкоматах Уфы. Хотя, как отмечают те, кто там работает, сейчас отправки идут реже и отправляют на фронт уже меньше мобилизованных, чем в сентябре и первые дни октября.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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